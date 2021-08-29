ZOTAC анонсировала мини-ПК ZBOX CI625

Комплектующие заключены в черный корпус с вентиляционными отверстиями для лучшего отвода тепла. Безвентиляторная конструкция отличается бесшумной работой и пассивным охлаждением. В доступе у пользователя будет поддержка памяти DDR4 3200 МГц до 64 ГБ, твердотельный накопитель M.2 PCIe x4, Thunderbolt 4, USB 3.1 с скоростью до 10 Гбит/с. Есть порт HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4 обеспечивающие разрешение 4K. Порты ввода/вывода включают: разъем антенны Wi-Fi, один порт USB 2.0, два LAN-порта, три порта USB 3.1, есть слот для кардридера.
Стоимость мини-ПК ZOTAC ZBOX CI625 составляет 730 долларов.