ZOTAC анонсировала мини-ПК ZBOX CI625

Компания ZOTAC анонсировала мини-ПК ZBOX CI625 на базе процессоров Intel Core 11-го поколения. Модель представлена в трех версиях: i3-1115G4 (модель CI625 nano), i5-1135G7 (модель CI645 nano) и i7-1165G7 (модель CI665 nano).

Комплектующие заключены в черный корпус с вентиляционными отверстиями для лучшего отвода тепла. Безвентиляторная конструкция отличается бесшумной работой и пассивным охлаждением. В доступе у пользователя будет поддержка памяти DDR4 3200 МГц до 64 ГБ, твердотельный накопитель M.2 PCIe x4, Thunderbolt 4, USB 3.1 с скоростью до 10 Гбит/с. Есть порт HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4 обеспечивающие разрешение 4K. Порты ввода/вывода включают: разъем антенны Wi-Fi, один порт USB 2.0, два LAN-порта, три порта USB 3.1, есть слот для кардридера.

Стоимость мини-ПК ZOTAC ZBOX CI625 составляет 730 долларов.
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