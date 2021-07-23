ZOTAC представила игровые системы G1 A5636 и G1 A5837 линейки MEK HERO

ZOTAC представила игровые системы линейки MEK HERO. Игровые системы предлагают максимальную производительность в современных играх в высоком разрешении.

Линейка включает в себя две игровые системы MEK HERO G1 A5636 и MEK HERO G1 A5837. Оснащены они процессорами AMD Ryzen 5000 серии и графикой ZOTAC GeForce RTX.

За 1,799 долларов, система ZOTAC MEK HERO G1 A5636 предлагает процессор AMD Ryzen 5 5600X, оперативную память Crucial Ballistix DDR4 на 16 ГБ, видеокарту ZOTAC GAMING GeForce RTX 3060, накопитель Seagate M.2 NVMe 500 ГБ и жесткий диск объемом 1 ТБ. Питает систему блок питания на 600 Вт 80+ Gold. Все комплектующие установлены в хорошо продуваемом корпусе.

ZOTAC MEK HERO G1 A5837 в свою очередь оснащен 8 ядерным 16 поточным процессором AMD Ryzen 7 5800X в паре с графикой ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070. Оперативная память такая же как и в версии G1 A5636. Система получила систему жидкостного охлаждения EK AIO 240D-RGB, накопитель Seagate M.2 NVMe на 1 ТБ и жесткий диск на 1 ТБ. Стоимость системы составляет 2,349 долларов.

Комментарии и отзывы ZOTAC MEK HERO G1 A5636 и G1 A5837
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