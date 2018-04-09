ZOTAC выпускает mini-PC Z с графическим процессором NVIDIA Quadro Pascal

ZBOX Q Series использует стильный дизайн ZBOX Mini PC без ущерба для производительности графического чипа. От промышленного дизайна и специальных эффектов до сложной научной визуализации и моделирования данных.Серия ZBOX Q оснащена графикой NVIDIA Quadro с архитектурой Pascal от P1000 до новой версии VR Ready P5000, проверена и сертифицирована для полной совместимости со всеми профессиональными приложениями. Все модели серии Q оснащены процессором Intel Core i5 или i7 для быстрой, гибкой и энергоэффективной работы.