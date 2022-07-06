ZOTAC выпускает новую линейку мини-ПК Zbox Magnus EN-Series

Компания ZOTAC объявила о выпуске новой линейки мини-ПК под названием - Zbox Magnus EN-Series.

Мини-ПК оснащается процессорами Intel Tiger Lake-H, вплоть до процессора Core i7-11800H. Что касается графики, в системе используется решение от NVIDIA, вплоть до RTX 3080. Базовая версия оснащена процессором Core i5-11400H и видеокартой RTX 3060.

ZOTAC Zbox Magnus EN-Series оснащается 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем на 512 ГБ. Порты ввода включают пять портов USB 3.1, один USB-C с поддержкой Thunderbolt 4, два HDMI, два DisplayPort и два RJ45. Таже есть слот для SD-карты и адаптер Wi-Fi 6. Стоимость мини-ПК не раскрыта.
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