ZTE представила первый в мире маршрутизатор с поддержкой Wi-Fi 7

На MWC 2022 компания ZTE представила первый в мире продукт, готовый к использованию Wi-Fi 7, под названием ZTE MC888 Flagship. MC888 Flagship — это устройство Wi-Fi 7 5G CPE (Customer Premises Equipment), которое получает сотовые данные, такие как 4G LTE/5G, которые затем преобразуют их в сигналы WiFi для подключения пользователей. Обычно CPE чаще всего можно увидеть в больницах, на заводах и в деревнях, поскольку CPE экономят средства и избавляют от хлопот, связанных с прокладкой оптоволоконных кабелей в этих областях.

Устройство поддерживает глобальные частотные диапазоны sub6 и mmWave, а также использует технологию интеллектуальной антенны ZTE X. Упомянутая технология обеспечивает самое высокое в отрасли усиление антенны, достигающее 10 дБи. Стоит отметить, что MC888 Flagship использует первую в мире технологию вспомогательной антенны для обеспечения передачи антенны высокой мощности миллиметрового диапазона. С помощью светодиодного экрана на маршрутизаторе вы также можете отслеживать изменения сетевого сигнала в режиме реального времени, поскольку устройство автоматически поворачивается, отслеживает и блокирует сигналы mmWave для достижения пиковой скорости Интернета до 10 Гбит/с.

В настоящее время флагман MC888 является рекордсменом по самому быстрому в мире решению Wi-Fi 7 и его поддержке частотных диапазонов 2,4 ГГц/5 ГГц/6 Гц со скоростью до 19 Гбит/с, если все три диапазона используются в полной мере. А поскольку маршрутизатор работает по технологии Wi-Fi 7, он включает в себя множество новых ключевых функций Wi-Fi 7, таких как полоса пропускания 320 МГц, многоканальная работа (MLO) и 4K QAM. Wi-Fi 7 также обеспечивает более широкий охват сигнала, в связи с чем он поддерживает одновременное подключение большего количества пользователей к сети.

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