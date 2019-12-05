ZTE выпустила обновление MiFavor 10

ZTE поделилась интерфейсом MiFavor 10, который основан на Android 10. Обновленный скин включает новый темный режим для все системы. Он также имеет полностью переработанные значки.

Новая оболочка имеет более плавные переходы благодаря оптимизации. MiFavor 10 также поддерживает динамические обои. Предложено шесть новых тем с собственными значками. ZTE представила оконный интерфейс и плавающую клавиатуру, чтобы упростить многозадачность.

Обновление ZTE MiFavor 10 содержит множество интересных функций, которые будут полезны владельцам смартфонов ZTE. Новое ПО будет иметь полностью голосовую систему управления.