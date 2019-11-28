За 10-ядерный Intel Core i9-10900X просят 900 долларов

В китайском онлайновом магазине Китая JD.com стартовали продажи десятиядерного процессора Intel Core i9-10900X, который был представлен в начале прошлого месяца. Изначально сообщалось, что процессор будет стоить 590 долларов, однако в Китае него просят невероятные 895 долларов! В США новинка продается по цене от 600 до 650 долларов в зависимости от ритейлера. Напомним, что Core i9-10900X характеризуется 10 ядрами, поддержкой многопоточности, частотой от 3,7 до 4,7 ГГц, поддержкой 48 линий PCIe и памяти DDR4-2933 МГц, а также значением TDP в 165 Вт.