За 24 часа в шутер Call of Duty Warzone сыграли около 6 миллионов игроков

Официальный запуск шутера Call of Duty Warzone состоялся на прошлой неделе. Компания Activision в социальных сетях сообщила о том, что за первые 24 часа в игру сыграли около 6 миллионов игроков.

Старт игры оказался очень успешным. Если продолжиться так и дальше, то игра сможет побить все рекорды. Напомним, что Respawn выпустив Apex Legends в прошлом году, за первые 24 часа охватила более одного миллиона игроков. После первой недели уже было 25 миллионов и за месяц 50 миллионов игроков.

Судя по этим цифрам Warzone явно преуспевает по сравнению с конкурентами. Игра полностью бесплатна и доступна на ПК, PS4 и Xbox One.