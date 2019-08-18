Защищенный кнопочный телефон RG150

Источником питания телефона служит батарея емкостью 1800 мАч. Также девайс оснащен беспроводным адаптером Wi-Fi и модемом, который обеспечивает работу в мобильных сетях 3G. В наличии имеется слот расширения для карт памяти на 32 ГБ формата microSD.Корпус новинки изготовлен из пластика с резиновыми прокладками, что обеспечивает телефону усиленную защиту по военному стандарту MIL-STD-810G. Таким образом, устройству не грозит выход из строя после падения с полутораметровой высоты на твердую поверхность. А защита от влаги и пыли по уровню IP68 дает возможность сохранить работоспособность после 30 минут пребывания под водой на глубине 1,5 метра.Экран нового гаджета имеет размер диагонали 2,4 дюйма, разрешение дисплея составляет 320 х 240 пикселей. Присутствует даже камера на 2 МП с функцией автофокуса – в кнопочных телефонах обычно такую технологию не используют.Этот кнопочный мобильник построен на 2-ядерном мобильном процессоре MediaTek MT6572M. Арсенал памяти представлен «оперативкой» в объеме 256 ГБ и энергонезависимым модулем на 512 МБ. В качестве программного интерфейса используется ОС Android версии 4.4 KitKat.Стоимость новинки составит 60 евро.