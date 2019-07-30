Защищённый телефон Inoi 106Z

Телефон оборудован 1,8-дюймовым цветным экраном, под которым располагается классическая кнопочная клавиатура. Наличие слота для карт памяти microSD позволяет расширить встроенное хранилище на 16 ГБ. Кроме того, Inoi 106Z поддерживает работу с двумя SIM-картами. Inoi 106 Z — кнопочный телефон в усиленном корпусе с металлическими вставками. По словам производителя, емкого аккумулятора на 1650 мАч хватает до двух недель работы устройства. Новинка также оснащена громким динамиком мощностью 1,5 Вт и светодиодным фонариком.Аппарат выполнен в ударопрочном корпусе и оснащён ёмким аккумулятором, мощным динамиком и фонариком. Стоимость такой модели составит 1190 рублей.