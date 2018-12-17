Защитите и организуйте мелкие гаджеты с помощью дорожного чемодана AmazonBasics

Универсальный дорожный чемодан от AmazonBasics поможет вам управлять всеми вашими кабелями и малой электроникой в ​​одном месте. Этот чехол был разработан для установки нескольких небольших электронных устройств, от камер и смартфонов до стилусов и зарядных кабелей.

Внутри имеются различные сетчатые карманы разных размеров для вашей техники, а мягкая хлопковая трикотажная ткань помогает предотвратить царапины. Снаружи есть ремешок на запястье. Его размеры 9,5 х 5,25 х 1,88 дюйма. AmazonBasics также включает в себя гарантию на один год и стоит $ 7,70. На официальном сайте Amazon около 4000 клиентов оставили положительный отзыв, в результате чего был получен солидный рейтинг 4,4 из 5 звезд.