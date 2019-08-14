Законопроект о снижении стоимости электромобилей в Украине

2019-08-14, Автор - Adelia ; Продукт - законопроект; [65]
В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №7177 от 05.10.2017 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые Законы Украины относительно уменьшения выбросов в атмосферу путем стимулирования спроса на экологические виды транспортных средств и поддержки развития инфраструктуры для них”. Инициаторами законопроекта выступила группа из 15 народных депутатов от фракций Радикальной партии, Народного фронта, БПП и Оппоблока.

Законопроект предусматривает полную отмену акцизов и налога на добавленную стоимость на электромобили при их растаможивании, которая должна предоставляться на временной основе, до 2022 года. Также в документе идет речь об освобождении от налога на добавленную стоимость до 2021 года лиц, занятых коммерческой деятельностью с применением электротранспорта – имеются ввиду службы такси, проката, лизинга и служб доставки.

В конце 2016 году в ВРУ был зарегистрирован аналогичный законопроект №5494, которым также предлагалось освободить электромобили от уплаты акциза и налогов на импорт, и предоставить льготы на услуги электрических такси и аренды электромобилей. Однако на данный момент законопроект до сих пор находится на стадии рассмотрения комитетами. В свою очередь Законом Украины № 822-VIII от 25.11.2015 с электромобилей была снята импортная пошлина, а в 2016 году также был снижен акциз до 109 евро за один электромобиль.


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