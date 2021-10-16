Запущен новый Fiat 500 RED

Fiat объединился с благотворительной организацией (RED) и запускает несколько специальных версий своего Fiat 500, Fiat 500 RED. Цена на новый Fiat 500 RED начинается 22 000 долларов для гибридной модели, а полностью электрическая версия будет начинаться с 31 000 долларов.

Полностью электрический New 500 RED включает в себя отличительные черты, которые делают его легко узнаваемым, начиная с логотипа 500 на передней панели и логотипа Fiat на задней двери, который впервые стал красным в знак уважения к партнерству. Специальный значок у основания заднего стекла и логотип 500 в центре рулевого колеса с мягкой на ощупь обивкой служат дополнительным напоминанием о партнерстве.

Наряду с новой эксклюзивной красной краской кузова от (RED), эта модель также доступна в цветах Mineral Grey, Ice White и Onyx Black. В отличие от интерьера, водительское сиденье однотонного красного цвета, а остальные три пассажирских сиденья - черного цвета. Для тех, кто предпочитает однородность цвета, модель также доступна со всеми сиденьями в черном цвете с контрастным красным. Fiat объявил, что Jeep и RAM пожертвуют 5 000000 долларов компании (RED) в течение следующих трех лет.