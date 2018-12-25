Запущен восьмиядерный SoC MediaTek Helio P35

Вчера Xiaomi анонсировала свой смартфон Mi Play , и вместе с ним мы увидели новый чипсет MediaTek под названием Helio P35.

В нем используется 12-нм технологический процесс FinFET TSMC, который, по мнению компании, обеспечивает производительность без потери заряда батареи. В ядре MediaTek Helio P35 SoC установлено восемь процессоров ARM Cortex A53 с максимальной тактовой частотой 2,3 ГГц. Графический процессор IMG PowerVR GE8320, работающий на частоте до 680 МГц, предназначен для обработки всех графических задач. Чипсет поддерживается технологией MediaTek CorePilot для обеспечения коэффициента полезного действия и надежного взаимодействия с пользователем. Производители смартфонов могут использовать гибкую память LPDDR3 / LPDDR4x с чипсетом. Помимо этого, чип предлагает улучшенную производительность при слабом освещении, технологию масштабирования и многокадровое шумоподавление. Он также использует функцию мгновенного автоматического экспонирования (AE) MediaTek и блок управления камерой (CCU), чтобы помочь быстрее регулировать экспозицию при внезапном изменении условий освещения.