Запуск PC-платформы Kartridge намечен на лето

Компания Kongregate представила следующую веху развития своего игрового направления – запуск РС-плаформы Kartridge, намеченный на лето. Kartridge – управляемая сообществом загружаемая игровая платформа, открывающая доступ к широкому ассортименту проектов с упором на платные материалы.

Она создана, чтобы помочь разработчикам любого калибра добиться заслуженного успеха, и предложит широкие возможности в управлении своими играми, в том числе установку ценообразования и влияние на пользовательские впечатления в рамках экосистемы Kartridge.