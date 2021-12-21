Зарядка между автомобилями Ford позволяет владельцам делиться энергией

Ford анонсировал функцию, которая позволяет заряжать автомобили F-150 Lightning и F-150 Hybrid. Система требует наличия системы Pro Power Onboard для Lightning или F-150 PowerBoost Hybrid и позволяет пользователям делиться энергией с другими владельцами электромобилей. Ford заявляет, что система имеет особую ценность, поскольку позволяет владельцам должным образом делить электроэнергию во время сбоя с другими пользователями электромобилей.

Ford заявляет, что использование бортовой системы Lightning или Hybrid F-150 Pro Power Onboard позволяет владельцам добавить в среднем 20 миль за час зарядки с внедорожником Mach-E. Зарядка работает от опциональных вариантов Pro Power Onboard мощностью 9,6 или 7,2 кВт. Зарядное устройство Ford Mobile Power Cord обеспечивает зарядку второго уровня. Зарядный кабель поддерживает все автомобили, в которых используется зарядный порт SAE J1772. Этот порт зарядки используется и на электромобилях других производителей.
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