Зарубежные геймеры отдают предпочтение PS5

Зарубежные геймеры предпочитают консоль нового поколения PS5 — об этом говорят различные сайты, которые провели опрос за несколько недель до старта продаж приставки. Оказалось, и это весьма неудивительно, что многие геймеры уже владеют PS4, так что им хочется купить новую консоль и играть в свои уже купленные игры. При этом у геймеров будет возможность играть и в новинки. По итогу, среди всех опрошенных 75% игроков отдают предпочтение именно PS5, что весьма положительно скажется на уровне продаж консоли. Все же эта цифра может и не является окончательной и точной, но она точно отображает то, что три из четырех игроков будут покупать консоль от Sony. Будем ждать релиза и первых данных о продажах, чтобы поговорить об этом более предметно.