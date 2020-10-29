Зарубежные геймеры отдают предпочтение PS5

Зарубежные геймеры предпочитают консоль нового поколения PS5 — об этом говорят различные сайты, которые провели опрос за несколько недель до старта продаж приставки. Оказалось, и это весьма неудивительно, что многие геймеры уже владеют PS4, так что им хочется купить новую консоль и играть в свои уже купленные игры. При этом у геймеров будет возможность играть и в новинки. По итогу, среди всех опрошенных 75% игроков отдают предпочтение именно PS5, что весьма положительно скажется на уровне продаж консоли. Все же эта цифра может и не является окончательной и точной, но она точно отображает то, что три из четырех игроков будут покупать консоль от Sony. Будем ждать релиза и первых данных о продажах, чтобы поговорить об этом более предметно.

Комментарии и отзывы PS5
Обзоры:
Лучший домашний кинотеатр. Canton Movie 75Лучший домашний кинотеатр. Canton Movie 75
Лучший моноблок. Lenovo IdeaCentre AIO A340-22IGMЛучший моноблок. Lenovo IdeaCentre AIO A340-22IGM
Новости:
Nintendo Switch Pro получит новый дисплей

Некоторое время назад в сети появился слух о том, что компания Nintendo планирует в ближайшем будущем пре...
Cyberpunk 2077 перенесли из-за PS5 и Xbox Series X

Многие пользователи с нетерпением ждали релиза самой ожидаемой игры этого года — Cyberpunk 2077. К сожале...
Можно заказать кастомные панели для PlayStation 5

Если вы следите за рынком игровых консолей, то знаете что совсем скоро в продажу поступит игровая консоль...
Обзор HARPER 43U750TS 43Обзор HARPER 43U750TS 43" (2020). Недорогой 43-дюймовый 4K-телевизор
Лучший планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 128GbЛучший планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 128Gb
Обзор Philips 346P1CRH. 34-дюймовый монитор с USB Type-C и вебкамеройОбзор Philips 346P1CRH. 34-дюймовый монитор с USB Type-C и вебкамерой
Обзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублейОбзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублей
Лучший кулер для процессора до 3500. PCcooler GI-X6RЛучший кулер для процессора до 3500. PCcooler GI-X6R
LG Signature OLED TV R готовится к релиз...
LG Signature OLED TV R готовится к релизВ последнее время на рынке компьютерной техники происходят весьма интересные изменения, особенно если пос...
Пользователи iOS получат новый расширенн...
Пользователи iOS получат новый расширеннGoogle постоянно выпускает актуальные обновления для своих продуктов. Компания не забыла и об iOS, о чем ...
В России стартовал предзаказ на iPhone 1...
В России стартовал предзаказ на iPhone 1Компания Apple открыла прием российских предварительных заказов на смартфоны iPhone 12 и iPhone 12 Pro, р...
Представлен твердотельный накопитель XPG...
Представлен твердотельный накопитель XPGКомпания ADATA представила твердотельный накопитель XPG Gammix S70 типоразмера M.2 2280 с интерфейсом PCI...
Лидар iPhone 12 Pro измеряет рост людей...
Лидар iPhone 12 Pro измеряет рост людейМногие издание уже написали о том, что лидар в iPhone 12 Pro серьезно улучшил возможности фотосъемки в ус...
Идеальный чехол для PocketBook 840 InkPa...
Идеальный чехол для PocketBook 840 InkPaОчень часто пользователи приобретают электронные читалки и через какое-то время задумываются о том, какие...
Fortnite получит поддержку трассировки л...
Fortnite получит поддержку трассировки лNVIDIA предоставит Fortnite обработку RTX, добавив в игру для ПК поддержку трассировки лучей в реальном в...
VR-игра Medal of Honor: Above and Beyond...
VR-игра Medal of Honor: Above and BeyondНа конференции Oculus Connect 6 была анонсирована VR-игра Medal of Honor: Above and Beyond. Новый проект ...
Sonnet представила адаптер Fusion Dual U...
Sonnet представила адаптер Fusion Dual UКомпания Sonnet Technologies объявила о выпуске адаптера Fusion Dual U.2 SSD PCIe Card с поддержкой двух ...
Смартфон Moto G8 Plus получил Android 10...
Смартфон Moto G8 Plus получил Android 10Компания Motorola начала полномасштабное обновление смартфона Moto G8 Plus до операционной системы Androi...
Мобильный чип Qualcomm Snapdragon 732G д...
Мобильный чип Qualcomm Snapdragon 732G дQualcomm Snapdragon выпустила новый мобильный чип 732G, который будет оснащаться в грядущем телефоне комп...
В 2021 году realme начнет массовое произ...
В 2021 году realme начнет массовое произЧтобы повысить популярность смартфонов следующего поколения и продолжить привлекать клиентов, многие прои...
Обзор Eheim Skim 350. Скиммер для удаления пленки с поверхности воды в аквариумеОбзор Eheim Skim 350. Скиммер для удаления пленки с поверхности воды в аквариуме
Обзор Razer DeathAdder V2 Mini + Mouse Grip Tapes. Игровая мышка для ладоней небольших размеровОбзор Razer DeathAdder V2 Mini + Mouse Grip Tapes. Игровая мышка для ладоней небольших размеров
Обзор Razer Pro Glide. Мягкий коврик для мышкиОбзор Razer Pro Glide. Мягкий коврик для мышки
Обзор ZONE 51 СПАРТАК Гладиатор. Игровое кресло с надежной конструкциейОбзор ZONE 51 СПАРТАК Гладиатор. Игровое кресло с надежной конструкцией
Лучший планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 128GbЛучший планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 128Gb
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor