Заводы TSMC полностью загружены на 2021 год

Появилась достаточно интересная информация о том, что все заводы TSMC, которые производят полупроводниковые продукты и процессоры, полностью забиты заказами на весь 2021 год. То есть, крупные производители смартфонов и прочих устройств настолько загрузили производителя, что ближайшие заказанные у TSMC процессоры будут выходить уже в 2022 году. Вероятно, все дело в том, что производитель выпускает процессоры для компании Apple, которые будут продаваться огромными партиями при учете того, что в ближайшем будущем кроме TSMC никто эти процессоры больше выпускать не сможет. Более того, Intel, скорее всего, тоже будет заказывать процессоры у TSMC, так как не справилась пока что с технологическим процессом в 5 нанометров.