Завораживающий снимок с Марса

Европейское космическое агентство выложило великолепное составное изображение кратера Марса Королёва, кратера шириной 82 километра, расположенного в северной низменности планеты.

Орбитальный аппарат Mars Express ESA сделал снимки кратера на пяти орбитах, и пять снимков были объединены для создания этого потрясающего изображения. Кратер Королёва круглыми годами заполнен льдом толщиной 1,8 км, который, как считается, поддерживается явлением, известным как «холодная ловушка». Воздух, движущийся по льду кратера, охлаждается, опускается, а затем действует как своего рода щит над льдом, сохраняя его холодным и замороженным в течение всего времени.