«Зенит» представил сверхсветосильный объектив Зенитар 0,95/50

Если спросить любого советского фотолюбителя, какой фотоаппарат лучший, то он не колеблясь ответил бы «Зенит». После развала СССР, у Красногорского завода им. С. А. Зверева, который и занимался производством фототехники под знаменитой маркой, впрочем, как и у всей страны, настали не лучшие времена. К счастью, фабрике удалось выжить и восстановить производство.

Среди продукции компании, входящей теперь в холдинг «Швабе», можно найти много интересных мануальных объективов, луп, биноклей, прицелов и фотоаппаратов. Самым интересным из последних стал Зенит М, разработанный совместно с компанией Leica. В ближайших планах завода заняться созданием объективов с автофокусом.

На днях в Москве прошла презентация, на которой был представлен уникальный мануальный объектив Зенитар 0,95/50 с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм и сверхвысокой светосилой F/0,95 (многим производителям такое значение только снится), которая позволяет получать яркие фото без шумов и завышенного значения ISO даже при плохом освещении.

Это первый объектив линейки, оснащенный байонетом Е для беззеркальных фотоаппаратов Sony (если правильно выбрать переходник, то получится поставить и на камеры других производителей). Отличительной конструкторской деталью стала идеально круглая диафрагма, обеспеченная четырнадцатью лепестками, что делает рисунок боке очень живописным.

«Зенитар 0,95/50 ‒ объектив для неспешной, вдумчивой фотографии, который подойдет как профессионалам, так и любителям. Благодаря усовершенствованным оптическим расчетам, изображение получается более резким, а собственный необычный рисунок высоко оценят любители художественной фотографии.

По качеству изделие не уступает иностранным аналогам, а более низкая цена позволит успешно конкурировать с ними как на отечественном, так и на зарубежном рынках. Безусловно, новая разработка выводит линейку Зенитар на принципиально новый уровень», ‒ уверен генеральный директор Вадим Калюгин.

Новинка уже можно приобрести в официальном интернет-магазине zenit.photo по цене 50 тыс. рублей.