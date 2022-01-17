Zera - мини бритва с керамическим лезвием и беспроводной зарядкой

Если вы устали покупать довольно дорогие картриджи для своей бритвы, вас может заинтересовать новая беспроводная мини-бритва с тройным керамическим лезвием под названием Zera. Бритва с керамическим лезвием обеспечивает чистоту бритья всего 0,01 мм, а керамическое лезвие вращается со скоростью 6800 оборотов в минуту, это вдвое быстрее, чем у традиционных электробритв и покрыто фольгой, обработанной с высокой точностью.

Сертифицированная водонепроницаемость IPX 7 позволяет легко чистить бритву, когда это необходимо, просто открутите лезвие и промойте его, чтобы удалить частицы волос. Zera также поставляется с удобной чистящей щеткой в ​​коробке для очистки щетины, застрявшей в лезвиях бритвы, которую нельзя удалить водой.

Керамические лезвия химически инертны и обеспечивают более гигиеничное бритье по сравнению со стальными лезвиями благодаря устойчивости к бактериям. Мини-бритва размером с солонку, ее легко носить с собой в кармане, сумке или костюме, что позволяет всегда выглядеть безупречно.

Беспроводное зарядное устройство ZERA совместимо со всей зарядной электроникой с поддержкой Qi, что позволяет заряжать наушники-вкладыши для смартфонов и многие другие устройства. Кабель USB-A позволяет заряжать ZERA от ноутбука, розетки, внешнего аккумулятора и многих других устройств. ZERA поставляется с собственной технологией беспроводной зарядки под названием Swift.