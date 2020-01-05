Зеркальную камеру Nikon D780 показали на фото

2020-01-05, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Nikon D780; [83]
Сетевые источники поделились изображениями полнокадровой зеркальной камеры Nikon D780, которая придет на смену уже пятилетней модели Nikon D750. Камере прочат два режима автофокуса, в первом из которых, при визировании по оптическому видоискателю, будет использоваться система автофокуса по 51 точке. А вот при визировании через ЖК-экран в распоряжении фотографа будет 273 точки автофокуса, как в топовой беззеркалке Nikon Z6. Официальная презентация камеры ожидается в начале января, а её ориентировочная цена составит 1999-2199 долларов.


Комментарии и отзывы Nikon D780
Камеру Nikon Coolpix P950 показали на ре...
Камеру Nikon Coolpix P950 показали на реСетевые источники поделились качественными рендерами компактной ультразум-камеры Nikon Coolpix P950. Глав...
Смартфон Galaxy S10 Lite будет стоить в ...
Смартфон Galaxy S10 Lite будет стоить в Сегодня стала известна индийская цена смартфона Galaxy S10 Lite, который был представлен совсем недавно. ...
Представлены обновленные игровые неттопы...
Представлены обновленные игровые неттопыКомпания Zotac показала на выставке CES 2020 обновленные неттопы ZBOX Magnus E, которые ориентированы на ...
Представлен 13,3-дюймовый ноутбук Dynabo...
Представлен 13,3-дюймовый ноутбук DynaboБренд Dynabook пополнил ассортимент ноутбуков моделью Portege X30L, которая может похвастаться своей комп...
Xiaomi Mi Notebook Pro Enhanced Edition ...
Xiaomi Mi Notebook Pro Enhanced Edition Компания Xiaomi выпустила новую версию ноутбука Mi Notebook Pro Enhanced Edition, который отличается от п...
Мини-компьютер Gaia от ADATA...
Мини-компьютер Gaia от ADATAAdata представила мини-компьютер XPG Gaia. Мини-компьютер разрабатывался совместно с Intel. Мини-пк испол...
Обновление Dota 2 от 4 января 2020 года...
Обновление Dota 2 от 4 января 2020 годаВ новом мини-патче разработчики исправили баги и недочеты, а также внесли некоторые изменения в игре. ...
ФК "Ливерпуль" не проигрывает 11 матчей ...
ФК Лидер Английской Премьер-лиги футбольный клуб "Ливерпуль" одержал очередную победу, которая продлила сери...


Обзор SVEN RX-G955. Недорогая игровая мышь с RGB-подсветкойОбзор SVEN RX-G955. Недорогая игровая мышь с RGB-подсветкой
Минусы и недостатки XD DESIGN Bobby Urban. Проблемы рюкзака за 10000 рублейМинусы и недостатки XD DESIGN Bobby Urban. Проблемы рюкзака за 10000 рублей
Обзор пылесоса iRobot Roomba 676. Высокое качество по приемлемой ценеОбзор пылесоса iRobot Roomba 676. Высокое качество по приемлемой цене
Обзор Tecno Spark 4. Пришло время удивлятьсяОбзор Tecno Spark 4. Пришло время удивляться
Обзор видеокарты ZOTAC GeForce GTX 1660 SUPER AMP (ZT-T16620D-10M)Обзор видеокарты ZOTAC GeForce GTX 1660 SUPER AMP (ZT-T16620D-10M)
Предварительный обзор Klipsch T10 True W...
Предварительный обзор Klipsch T10 True WБеспроводные наушники стали пользоваться какой-то небывалой популярностью на рынке, ведь пользователи уже...
Обзор Rombica L Adapter 3.5C Lightning-3...
Обзор Rombica L Adapter 3.5C Lightning-3Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Rombica, которая не перестает...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Boo...
Предварительный обзор Samsung Galaxy BooМы привыкли к тому, что на рынке есть ноутбуки компании Apple и целый ряд других компаний, которые просто...
Предварительный обзор Klipsch. Наушники ...
Предварительный обзор Klipsch. Наушники Самое время поговорить о современных технологиях, которые окружают нас повсюду. Многие производители дела...
Обзор EA Sports UFC. Немного не то...
Обзор EA Sports UFC. Немного не тоКомпания EA умеет делать спортивные симуляторы — они приносят львиную долю прибыли, которая необходима лю...
Обзор VICTORINOX OUTRIDER. Перочинный но...
Обзор VICTORINOX OUTRIDER. Перочинный ноСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию отличный нож для выживания, который получил под свое упр...
Обзор Shelter War. Весьма неплохая страт...
Обзор Shelter War. Весьма неплохая стратИгры с прогрессом, которые созданы для довольно длительного прохождения, требуют от игрока постоянного вн...
Обзор DevTycoon 2. Отличная мобильная иг...
Обзор DevTycoon 2. Отличная мобильная игМы очень любим простенькие мобильные игры за то, что они не требуют от нас больших познаний, хорошей реак...
Предварительный обзор Acer Predator CG7....
Предварительный обзор Acer Predator CG7.Начало года ознаменовано новым монитором компании Acer, который не только выглядит довольно круто и дорог...
Предварительный обзор Google Pixel 4a. К...
Предварительный обзор Google Pixel 4a. ККомпания Google довольно часто радует нас интересными устройствами, которые при довольно низкой стоимости...
Предварительный обзор Thermalright Turbo...
Предварительный обзор Thermalright TurboСегодня мы поговорим о довольно интересной системе, которая позволяет охлаждать процессор и при этом укра...
Обзор Smarter. Тренируем мозг...
Обзор Smarter. Тренируем мозгДавайте поговорим о том, как правильно развивать свой мозг, нагружать его полезной информацией и прочими ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor