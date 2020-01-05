Зеркальную камеру Nikon D780 показали на фото

Сетевые источники поделились изображениями полнокадровой зеркальной камеры Nikon D780, которая придет на смену уже пятилетней модели Nikon D750. Камере прочат два режима автофокуса, в первом из которых, при визировании по оптическому видоискателю, будет использоваться система автофокуса по 51 точке. А вот при визировании через ЖК-экран в распоряжении фотографа будет 273 точки автофокуса, как в топовой беззеркалке Nikon Z6. Официальная презентация камеры ожидается в начале января, а её ориентировочная цена составит 1999-2199 долларов.