Zhiyun Crane-2S показали на CES 2021

Zhiyun хорошо известен изготовлением специальных стабилизаторов для смартфонов, и теперь, на выставке CES 2021, компания представила свой новый стабилизатор Crane-2S, предназначенный для видеооператоров — устройство способно работать с фотоаппаратами довольно крупного формата. Компания заявляет, что грузоподъемность продукта достаточно высока, чтобы переносить зеркальные и беззеркальные камеры премиум-класса, такие как Canon EOS 1DX Mark II, Nikon D850 и другие. Чтобы сохранить низкий вес, производитель выбрал материал из углеродного волокна, что попутно позволило сохранить прочность конструкции. Более того, Zhiyun Crane-2S оснащен 0,96-дюймовым OLED-экраном, который позволяет пользователям легко перемещаться по меню и быстро переключать режимы работы. Стоимость не раскрывается.