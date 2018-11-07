Zhongshan Subor Z+ стоит слишком дорого

Некоторое время назад в сети появилась информация, что небольшая китайская компания вместе с AMD планирует выпустить свой персональный компьютер. Его главным преимуществом является компактность и работа из коробки — вам не нужно настраивать что-то, работать с драйверами или подбирать железо. Просто достаете компьютер из коробки, подключаете к монитору и можно сразу играть. Теперь компьютер под названием Zhongshan Subor Z+ официально анонсировали и он выглядит действительно интересно и необычно. Правда, у него есть проблемы с производительностью — в большинстве игр, в которых система была протестирована, добиться заветных 60 кадров в секунду так и не удалось, даже на средних настройках в некоторых играх система страдает. За 720 долларов получается слишком слабый компьютер.