Журналисты не совсем поняли, в чём фишка Apple Watch Ultra

Сегодня вечером появились первые обзоры на умные часы Apple Watch Ultra — вероятно, компания сняла эмбарго на публикацию, так что западные СМИ сразу опубликовали своё мнение об этом устройстве. И ознакомившись с множеством обзоров можно прийти к выводу, что сами журналисты так и не поняли в чём же преимущество новых умных часов. Дело в том, что при описании большинства функций Apple Watch Ultra журналисты не уточнили довольно важные детали, о которых на самом деле нужно знать. Например, гаджет можно использовать для дайвинга и компания даже на презентации рассказала о том, как круто использовать гаджет под водой, вот только на официальном сайте указано, что погружать Apple Watch Ultra на глубину больше 10 метров нельзя. Что это за дайвинг, где после 10 метров погружения тебе нужно остановиться?

Также достаточно странная информация про триатлон и марафоны — часы на самом деле умеют отлично трекать вашу активность, вот только в активном режиме они работают 36 часов. Это в лучшем случае, но в худшем около 25 часов. И получается, что пользователю просто не хватит батареи на крупные триатлоны мира, большинство из которых проходит примерно 42 часа. Зачем тогда умные часы для триатлона, если они не доживут до конца триатлона? И, конечно, защищённый корпус на самом деле не сильно защищён от повреждений, так как нижняя панель выполнена из керамики — при сильном ударе она просто раскрошится и пользоваться устройством вы больше не сможете. Вот вам и Apple Watch Ultra.
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