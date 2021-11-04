ZipCharge представила Go - портативную зарядку для электрокаров

Компания ZipCharge представила новый тип зарядного устройства для электромобилей, который может убедить людей, обеспокоенных опасениями по поводу дальности поездки, отказаться от транспортных средств на бензине. Британский стартап представил блок питания для электромобилей под названием ZipCharge Go на климатическом саммите Cop26 — он размером с чемодан и весит не так уж много, плюс у него есть колеса и выдвижная ручка, поэтому пользователи могут положить его в багажник и легко вынуть, когда им нужно зарядить свой автомобиль. По данным компании, Go может обеспечить дальность действия до 36 километров после подключения к автомобилю на 30 минут.

Версия с большей вместимостью сможет обеспечить электромобиль дальностью действия до 60 километров, но она и весит, соответственно, больше. Зарядить само устройство тоже достаточно просто — нужно подключить его к любой розетке, и пользователи смогут контролировать и отслеживать заряд продукта через приложение на смартфоне. Хотя в наши дни беспокойство о дальности поездки на электрокаре становится меньшей проблемой, она по-прежнему пугает многих пользователей, которые ездят на дальние расстояния и не хотят долго ждать на зарядной станции. Тем не менее, ZipCharge Go пока недоступен. Согласно публикации InsideEVs, стартап планирует выпустить версию на 4 кВтч и 8 кВтч, а также начать первые поставки в четвертом квартале 2022 года. Кроме того, устройство можно арендовать не менее чем за 67 долларов в месяц, хотя аккумулятор, естественно, будет доступен и для покупки.