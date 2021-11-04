ZipCharge представила Go - портативную зарядку для электрокаров

Версия с большей вместимостью сможет обеспечить электромобиль дальностью действия до 60 километров, но она и весит, соответственно, больше. Зарядить само устройство тоже достаточно просто — нужно подключить его к любой розетке, и пользователи смогут контролировать и отслеживать заряд продукта через приложение на смартфоне. Хотя в наши дни беспокойство о дальности поездки на электрокаре становится меньшей проблемой, она по-прежнему пугает многих пользователей, которые ездят на дальние расстояния и не хотят долго ждать на зарядной станции. Тем не менее, ZipCharge Go пока недоступен. Согласно публикации InsideEVs, стартап планирует выпустить версию на 4 кВтч и 8 кВтч, а также начать первые поставки в четвертом квартале 2022 года. Кроме того, устройство можно арендовать не менее чем за 67 долларов в месяц, хотя аккумулятор, естественно, будет доступен и для покупки.