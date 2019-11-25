ZorinOS 15 Lite для тех кто не хочет обновляться до W10

В январе 2020 года Microsoft прекратит официальную поддержку Win 7. Кто не хочет обновляться до Win10 и чувствует, что Windows 7 является тем что им нужно, могут попробовать Zorin OS. Zorin OS 15 Lite использует систему долгосрочной поддержки Ubuntu 18.04 LTS (ядро Linux 5.0), предустановленную среду рабочего стола Xface 4.4. ОС имеет удобный интерфейс для пользователей Windows 7. Zorin OS 15 Lite добавила более плавную анимацию в шести цветовых темах, она доступна как для 32-битной, так и для 64-битной версий.