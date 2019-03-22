Zotac MEK Mini для ценителей компактности

В последнее время геймеры прямо помешались на компактных компьютерах, так как это дает возможность сэкономить место на рабочем столе. И для кого-то это правда важное преимущество, ведь не у всех есть большие столы размером со взлетную полосу, на которые можно поставить большой корпус. Да и нет смысла собирать громоздкую систему, если можно за вполне адекватные деньги купить сразу полноценный компьютер и играть буквально мгновенно после приобретения. К примеру, недавно в продажу поступил компьютер Zotac MEK Mini, который занимает минимум пространства на рабочем столе, может похвастаться довольно неплохой производительностью и качеством сборки. За свои деньги это отличное решение для тех, кто не хочет собирать ПК самостоятельно.