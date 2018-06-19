Zotac MEK Ultra подойдет для всех игр

Компания Zotac довольно длительное время радовала нас интересными игровыми компьютерами — были и неттопы, и компьютеры на спину, и масса других вариантов. Однако, теперь производитель решил показать вариант более классический — обычный компьютер для вашего рабочего стола. Устройство назвали Zotac MEK Ultra, это очень мощный вариант для тех, кто хочет получить качественную картинку во всех играх. Стоит отметить, что если вы хотите собрать свой компьютер, то получится немного дешевле, но это вариант скорее для геймеров с большим запасом денег, а не для гиков. Внутри установлена видеокарта Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP Extreme, довольно производительная, 512 гигабайт SSD и 4 терабайта HDD памяти, плюс 32 гигабайта оперативки. Вообщем, полный фарш для тех, кто хочет получать от игры максимум.