Zotac VR Go 2.0 готов к VR

В последнее время VR как технология стала очень активно развиваться. Вышло множество интересных игр, показали массу сервисов, вот только некоторые проекты реализованы так, что с обычным компьютером играть достаточно тяжело. Например, есть шутеры, в которых вам нужно персонажем двигаться. Это довольно круто, но когда вы сидите за столом, а герой бегает, хотя вы вроде видите от его лица, в голове происходит настоящее короткое замыкание. С компьютером Zotac VR Go 2.0 такого не возникнет, ведь это продукт в виде рюкзака. Вы просто одеваете его на спину, подключаете питание и шлем, после чего можно воевать. Главное не сталкиваться со стенами и купить длинный провод питания, чтобы не остаться без энергии в неподходящий момент. Думаю, что такого рода технологии должны развиваться — за этим будущее игровой индустрии.