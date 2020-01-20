Zotac VR Go 3.0 для VR и гиков

Какое-то время назад мы активно говорили о том, что портативные системы для игр не подходят совершенно, однако компания Zotac делала свои решения и показывала с каждым годом все более и более интересные продукты. В этом году компания выпустит портфель-компьютер Zotac VR Go 3.0, который получит графику NVIDIA RTX и довольно мощное железо для запуска самых современных игровых проектов. Конечно, это не массовый продукт и большинство из нас покупать что-то такое явно не будет, но для гиков, ценителей виртуальной реальности и просто фанатов современных технологий это крутой вариант попробовать что-то новое и необычное. Точной даты старта продаж и стоимости этого компьютера у нас нет, но если вы его очень хотите — стоит подождать.