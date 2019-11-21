Zotac ZBOX MI574 на холодном процессоре

Компания Zotac официально представила новый неттоп ZBOX MI574, который отлично подойдет тем пользователям, которые не хотят работать на шумном компьютере. Конечно, стоит понимать, что далеко не всем пользователям хочется собирать здоровый компьютер с большим количеством вентиляторов, которые потом втягивают в себя всю пыль и мелкий мусор, так как такие системы не только шумят сильно, но и достаточно часто требуют обслуживание. У ZBOX MI574 такой проблемы нет — здесь используют процессор Intel Coffee Lake, который не использует много энергии и не греется слишком уж много. Осталось только подождать официальной цены для отечественного рынка, после чего можно будет спокойно заказывать продукт для работы дома или в офисе.