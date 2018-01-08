Zotac показала новые неттопы

Компания Zotac показала свой новый неттоп Magnus, который должен заинтересовать потенциальных покупателей своим компактным корпусом и набором прочих преимуществ. Стоит понимать, что это компактная система, которую нужно собирать самому - это не готовый компьютер, а продукт с процессором, материнской платой и видеокартой, а вот оперативную память и встроенную память для хранения данных вы будете покупать самостоятельно и устанавливать тоже. На самом деле, было бы просто шикарно, если бы производитель просто поставлял данные неттопы с корпусом, блоком питания и материнской платой. Тогда можно было бы самому покупать процессор, видеокарту и собирать компьютер практически с нуля. С другой стороны, и готовое решение тоже нашло бы своих покупателей. Производителю есть куда расти, видимо.