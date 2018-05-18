Zotac выпускает mini-PC ZBOX C1329 Nano с пассивным охлаждением

ZOTAC представляет более удобный и энергосберегающий ZBOX Mini PC - ZBOX CI329 nano. Эта новейшая модель, работающая на процессоре Intel Gemini Lake с интегрированным графическим чипом Intel UHD Graphics, данная система предназначена для повседневного пользования, для просмотр веб-страниц, проверка электронной почты, потоковой передачи музыки или видео и других задач.

ZBOX CI329 nano оснащен четырехъядерным процессором Intel N4100, который обеспечивает наилучшую энергоэффективность без ущерба для вычислительной мощности, потребляя до 13 Вт энергии при тяжелых нагрузках и затрачивает всего 6 Вт при обычном использовании. Наряду с низким потреблением энергии, новый ZBOX Mini PC поставляется с полным набором возможностей подключения, включая 5 портов USB, устройство чтения карт SDXC, разъемы для наушников и микрофона, два порта Gigabit Ethernet, беспроводную сеть 802.11ac и Bluetooth 5.0. Новый ZBOX Mini PC оснащен DisplayPort, HDMI и VGA. Вы можете подключить 4K-дисплей/ 60 Гц с легкостью или подключить сразу три дисплея.