Zotac запускает линейку мини-компьютеров

Inspire Studio - новая линейка продуктов, нацеленная прямо на создателей контента.

Новое устройство представляет собой уникальную компактную систему с мощным аппаратным обеспечением и включает в себя графическую карту Zotac Gaming GeForce RTX Super и восьмиъядерный процессор Intel Core i7. Inspire Studio оснащена 32 ГБ памяти, 512 ГБ NVMe M.2 SSD, 2 ТБ HDD, Wi-Fi 6 и двойной Ethernet, с предустановленной Windows 10 Pro.

Серия ZBOX E от Zotac будет показана на CES 2020. Впервые в системе будет установлена ​​карта Nvidia RTX Super. Серия ZBOX MAGNUS E предназначена для энтузиастов, которым требуется самое мощное оборудование в мини-ПК ZBOX. Серия ZBOX E также оснащена процессором Intel Core i7 или i5 мощностью 45 Вт, с поддержкой до 64 ГБ ОЗУ.