Зубная щетка AquaSonic Black Series предлагает больше возможностей чем другие автоматические зубные щетки.

Серия AquaSonic Black может удалить до десяти раз больше налета, чем традиционная щетка, благодаря мощному двигателю со скоростью 40000 вибраций в минуту, который обеспечивает глубокую чистку зубов, одновременно растворяя пятна и отбеливая их одновременно. Он имеет четыре режима очистки - мягкий, отбеливание, массаж и очистка, так что вы можете найти подходящий для вас режим. Более того, он поставляется с восемью сменными насадками и дорожным чехлом, чтобы вы могли легко взять его с собой в отпуск.