Что дарить мужчине на 23 февраля: 8 полезных гаджетов

Ноутбук Digma Pro Sprint M

Часто праздники превращаются в своеобразную головоломку: что подарить, чтобы не было банально, но при этом не пылилось на полке? Практически всегда удачным решением становится гаджет: стильные, функциональные и за разумную цену – в сегодняшней подборке каждый найдет, чем порадовать своих близких.Новый бренд на рынке ноутбуков предлагает решения с отличным сочетанием стоимости и характеристик. Модель представлена в алюминиевом корпусе, а ее вес составляет всего 1,8 кг. Качество сборки находится на высоком уровне и приятно удивляет надежностью.

Смарт-часы Kieslect 1 Kr Pro

Pro Sprint M оснащён 15,6-дюймовым матовым IPS-дисплеем с точной цветопередачей и широкий цветовым диапазоном. Ноутбук поставляется с производительным процессором Intel Core i5-1135G7 и 16 ГБ оперативной памяти. Этого достаточно для комфортной работы с графикой и легких игр. Для быстрой загрузки программ и ОС Windows 11 Pro предусмотрен SSD-накопитель M.2 SATA емкостью 512 ГБ. Такого запаса хватит не только для рабочих задач, но и для развлечений.Устройство также богато на разъемы – имеется два порта USB 3.2 и один USB 2.0, HDMI и Type-C, поддерживающий зарядку устройства. Производитель не обделил и клавиатуру – она полноразмерная, с двухступенчатой подсветкой клавиш.Умные часы 1 Kr Pro Smart Watch – стильный выбор для тех, кто следит за своим здоровьем. Широкий набор инструментов для мониторинга не оставит никого равнодушным – акселерометр, шагомер, датчики определения сердечного ритма и кислорода в крови.

Игровая гарнитура GMNG HS-L850G

Металлический корпус выполнен по стандарту IP68, обеспечивая повышенную защиту от повреждений, пыли и влаги. Силиконовый ремешок обладает достаточной эластичностью для комфортного ношения, также в комплекте присутствует замена. Сенсорный дисплей диаметром 1,43 дюйма и разрешением и разрешением 466х466 пикселей оснащен AMOLED матрицей.Через приложение часы синхронизируются со смартфоном, для отображения уведомлений из мессенджеров. Голосовой ИИ-помощник Smart Life сделает использование часов удобным даже во время спорта. Встроенные микрофон и динамик позволяют всегда оставаться на связи. Не нужно тратить много времени на подзарядку – аккумулятора на 280 мАч хватит на трое суток активного использования.

SPARK 9 Pro Sport Edition

Игровая гарнитура GMNG HS-L850G отличается усиленным плетеным кабелем и адаптивным оголовьем . Четкий, глубокий звук воспроизводится в частотном диапазоне от 20 Гц до 20 кГц и при максимальной мощности в 150 мВт. Гарнитура весит лишь 298г, не вызывает усталости при длительном использовании и крепко держится на голове. Микрофон с пассивным шумоподавлением четко передаст критическую информацию товарищам по игре, а RGB подсветка подчеркнет ваш уникальный геймерский стиль. Помимо прекрасной комплектации, GMNG HS-L850G обрадуют невысокой ценой.

Игровая клавиатура Oklick 980G HUMMER

Spark 9 Pro Sport Edition быстро завоюет сердца фанатов спорта, авто и просто активного образа жизни. Студия дизайна BMW разработала броский дизайн специально для инновационного бренда смартфонов TECNO. Безусловным преимуществом является высокое разрешение основной и фронтальной камер – 50 Мп и 32 Мп соответственно. Многие камеры с таким или даже большим разрешением пасуют при плохом освещении, но не Spark 9 Pro Sport Edition с улучшенным режимом ночной съемки. Селфи-камера оснащена двойной вспышкой, а режим бьютификации докрутит снимки для идеального поста в соц-сетях. Объема встроенного аккумулятора в 5000 мАч хватит на целый день развлечений, а быстрая зарядка не позволит надолго отвлекаться от любимых приложений.

Беспроводные наушники itel T1 Neo

Редкий современный мужчина не любит скоротать за компьютерной игрой вечер-другой. Клавиатура Oklick 980G HAMMER – надежный, красивый и функциональный подарок как раз для такого случая. Геймер будет доволен тем гибким контролем, который дают мультимедийные клавиши и игровые переключатели Outemu Blue. Брутальный металлический корпус серого цвета придётся по вкусу самым суровым геймерам, а настраиваемая подсветка с 10 режимами и позолоченный коннектор добавляют дизайну изюминку. Функция Anti-Ghosting на все клавиши предотвращает их залипание при одновременно нажатии. Клавиатура также оснащена комфортными подставками под запястья (что снижает нагрузку во время долгих игровых сессий и регулируется по высоте.

Кнопочный телефон Philips Xenium E2602

Конвектор Smartmi Smart Convector Heater 1S

Беспроводные наушники нашли свою аудиторию среди любителей музыки всех возрастов. itel T1 NEO подкупают не только четким и богатым звуком для своей ценовой категории, на также сдержанным стильным дизайном и разумной ценой. Высокое качество звука достигается за счет 13,4-мм динамиков с усилением низких частот, а встроенный микрофон а позволит всегда оставаться на связи. Наушники оптимально подходят для путешествий, ведь аккумулятор емкостью 300 мАч выдержит 18 часов непрерывного воспроизведения музыки. Благодаря технологии DSP наушники сводят на нет внешние шумы для максимального погружения в любимую музыку или важные видео и аудио звонки.Philips Xenium E2602 представляет собой современные технологии в формате телефона-раскладушки. Новинка комплектуется ярким внутренним дисплеем с диагональю 2,8 дюйма. Также информативный цветной дисплей расположен и на внешней стороне устройства. За автономность устройства отвечает аккумулятор на 1800 мАч, а подзарядка осуществляется через разъем Type-C. Клавиши достаточно крупные и имеют приятную подсветку. Телефон поддерживает установку двух СИМ-карт и карты памяти. Также Philips Xenium E2602 весит всего 135 граммов.

Обогреватель Smartmi Convector Heater 1S быстро поднимает температуру даже больших помещений за счет высокой мощности 2000 Вт. Уровень влажности и температуры отображается как на цифровом дисплее, так и в мобильном приложении, через которое устройство способно подключаться к домашней экосистеме MiHome. Отдельное внимание уделено безопасности: отопительный прибор самостоятельно отключается при перегреве или опрокидывании, которое маловероятно благодаря устойчивым опорам аппарата. Малогабаритный и бесшумный, конвектор Smartmi Convector Heater 1S впишется в любой интерьер и создает оптимальный климат дома и на даче в холодное время года.