Лучшая сушилка для овощей и фруктов, мяса и рыбы в 2022…

Уже сейчас начинают появляться свежие ягоды, фрукты и зелень. Это касается как тех, кто самостоятельно ведет хозяйство, так и возможности приобрести все это за умеренную стоимость. Наслаждаться всем этим можно как в свежем виде, так и сделав заготовки на зиму. Сушка в свою очередь позволяет сохранить большую часть полезных микроэлементов и витаминов. Упростит этот процесс и повысить качество продукта можно с помощью сушилок. В течение нескольких лет мы тестировали такой тип кухонной техники и сегодня предлагаем оптимальные решения среди представленных на российском рынке.

ВолТера 1000 Люкс

Важно отметить, что такие дегидраторы можно использовать не только в сезон, но и круглый год. Помимо овощей и фруктов сушить мясо и рыбу.Это электросушилка для бытовой эксплуатации. Температурный режим готовки в диапазоне от 30 до 65 градусов. Комплектуется пятью съемными поддонами. В процессе сушки можно будет распределять ингредиенты по разным уровням, а также изменять само количество поддонов. Она использует капиллярный термостат.

Спектр-Прибор ЭСОФ -2-0,6/220

Недорогая сушилка с шестью корзинами. Использование прозрачного пластика позволяет контролировать степень сушки без разбора конструкции. Внутри достаточно большой объем для свободного циркулирования воздуха. Поддерживает три температурных режима. Из минусов отмечаются отсутствие дополнительной защиты на вентиляторе, распределяющим воздух. Температура готовки в диапазоне от 30 до 70 градусов, можно менять в ходе процесса.

STARWIND SFD2520

Еще один недорогой вариант. Комплектуется пятью корзинами. На лицевой стороне прибора есть регулятор, позволяющий выбрать температуру воздуха. Подходит для мяса, зелени и грибов. Небольшая высота между корзинами требует тонкой нарезки продуктов в остальном отличный вариант на дачу.

MARTA MT-1873

Это настоящая башня для сушки различных ингредиентов. У нее сразу восемь поддонов, а также три дополнительных для приготовления пастилы. Простое управление и прозрачная рабочая камера для контроля степени сушки. Можно сушить рыбу и мясо.

Kitfort KT-1904

Данная модель относится к более дорогому сегменту. Рекомендовать их можно для тех, кто поставил сушку на поток. Ставится на столешницу или ровную поверхность. Есть дисплей и индикация работы. Общая внутренняя камера и удобная дверца. Ее весомым преимуществом является исполнение корзин из металлической сетки. Надежно и просто в обслуживании.

RAWMID Modern RMD-10

Это один из самых топовых вариантов среди моделей конвективного типа. Отличный вариант для тех, кто располагает большим количеством овощей и фруктов на участке. С ним же можно будет задуматься о возможности дополнительного заработка с последующей продажей своих заготовок. У него есть защита от перегрева, индикация и дисплей. Предустановленные режимы под различные типы продуктов. Сразу 10 поддонов и все они с металлической сеткой. Подходит для приготовления пастилы, в комплекте есть дополнительные пластиковые поддоны.