Щетку DR.BEI BY-V11 продают со скидкой

Не все электронные устройства из интернет-магазинов предназначены лишь для развлечения — среди них можно найти и полезные товары для здоровья. Электрическая зубная щётка DR.BEI с тремя режимами работы и двумя дополнительными насадками станет хорошим подарком для себя и близких, а по случаю юбилея AliExpress её можно купить менее чем за 2500 рублей.

В отличие от механических моделей, DR.BEI BY-V11 создаёт меньше шума при работе, а частота вибрации щетинок 3100 раз в минуту обеспечивает высокую эффективность чистки. В комплект аксессуара входят три сменных насадки для различных задач: классическая средней жёсткости, с конической формой для ухода за дёснами и с жёсткой щетиной для удаления налёта от табака и кофе. По мере износа «расходников» их можно приобретать отдельно, не меняя щётку целиком.Корпус устройства защищён по стандарту IPX7 — его можно мыть под струёй воды, не опасаясь поломки. Для активации выбранного режима работы (отбеливание, деликатная чистка и массаж дёсен) предусмотрена единственная кнопка с текстурированным покрытием. Заявленная автономность модели составляет до 20 дней в режиме ожидания, а благодаря беспроводной индукционной зарядке устройство легко снимается с подставки.Приобрести электрическую зубную щётку DR.BEI BY-V11 на торговой площадке AliExpress можно за 2473 рубля при применении промокода HOPE200.