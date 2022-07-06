Игровой компьютер до 70 000 рублей для Full HD. Сборка AMD Ryzen 5 3600 и RTX 3050 летом 2022

Вместе с курсом доллара, крахом криптовалюты и наладкой параллельного импорта появилось большое количество привлекательных предложений для сборки игрового ПК. Текущий период является оптимальным для покупки компонентов, к осени есть большая вероятность роста. Интерес к ПК возрос и после ограничений со стороны сервисов на игровых консолях, далеко не каждый готов искать обходные пути с региональными аккаунтами и переводом средств через криптобиржи. Плюс, самая политика Sony, Microsoft, Nintendo в очередной раз подчеркнула уязвимость хранения игр в облачных сервисах, по любому поводу доступ к своей библиотеке может быть ограничен, и любимая консоль станет простым элементом декора.

AMD Ryzen 5 3600

На этой неделе мы представим несколько примеров сборок под различное разрешение, на платформах AMD и Intel. Начнем с Ryzen, по причине того, что производитель уже длительное время оставляет актуальным сокет AM4, сохраняя обратную совместимость в рамках линейки материнских плат. Отдельно отметим, что в сборки можно внести корректировки в зависимости от бюджета, у нас выходил материал по линейке видеокарт AMD Radeon и NVIDIA GeForce.Начнем с процессора. Заметно просела стоимость на AMD Ryzen 5 3600, на начало июля он доступен за 12.5 тысяч рублей. Несмотря на время с момента выхода он остается актуальным, раскрывая потенциал видеокарт начального и среднего ценового сегмента. Сборку с AMD Ryzen 5 5600X мы рассмотрим детально отдельно, уже для разрешений QHD и UHD.

ASUS PRIME B450-PLUS

Недорогая материнская плата, при этом есть охлаждение на зоне VRM и качественные компоненты в силовой обвязке. Присутствует необходимый и актуальный набор портов ввода и вывода.

GIGABYTE GeForce RTX 3050 EAGLE OC

Видеоускоритель GeForce RTX 3050 позволит играть на высоких настройках графики в Full HD разрешении. Для сборки выбрана одна из самых доступных видеокарт на российском рынке. Установлена двухвентиляторная система охлаждения с радиатором достаточной площади. Ядро ее разогнано до 1552 МГц.

Patriot Memory VIPER ELITE II 16 ГБ

Две планки оперативной памяти по 8 Гбайт – это оптимальный объем, позволяющий комфортно играть и работать. Тестируемый набор работает на частоте 3600 МГц, это один из самых доступных комплектов. Тут есть металлический радиатор с небольшой высотой.

Silicon Power 512 ГБ M.2 SP512GBP34A60M28

Основным диском будет М.2 накопитель объемом 512 Гбайт. Он обеспечит быстрый запуск операционной системы и игр. Также такой формат не требует подвода питающего и интерфейсного кабеля. Сборка будет аккуратнее. По необходимости в сборку добавляется жесткий диск.

Deepcool Gammaxx 400 EX

При невысокой стоимости этот башенный кулер идет с TDP 180 Вт. С запасом для процессора Ryzen 3600. Два вентилятора, простая установка и термопаста в комплекте. Совместимо с высокими планками оперативной памяти.

AeroCool Aero Bronze 550W

Блок питания с мощностью 550 Вт обеспечивает достаточный запас для стабильной работы видеокарты и процессора. Блоки этого питания хорошо себя показали в длительной эксплуатации. Он соответствуют стандарту эффективности 80 PLUS Bronze. Имеет защиту от перегрузки, перенапряжения и короткого замыкания.

Mecha Black

Собрано все будет в Mid-Tower корпусе с многоцветной подсветкой и стенкой из закаленного стекла. Это не дорогая и привлекательная основа для сбора системы. В нем можно будет провести аккуратный монтаж.