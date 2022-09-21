Игровой компьютер до 60 000 рублей с GeForce RTX 3050. Альтернатива XBOX Series X и PlayStation 5

Нет предела совершенству, это утверждение справедливо для видеокарт и игровых ПК в целом, но реальность ограничена финансовыми возможностями. Поэтому всегда будут актуальными недорогие системы, позволяющие насладиться актуальными технологиями. Как пример, NVIDIA DLSS даст возможность повысить частоту кадров в большом количестве игр, используя мощности тензорных ядер и алгоритмы искусственного интеллекта. Одной из самых доступных с ее поддержкой является GeForce RTX 3050, к тому же за последнее время она заметно подешевела в российской рознице. Эта видеокарта при сборке системы позволит сэкономить на покупке блока питания и выбрать компактный корпус, сэкономив место и упростив возможную перевозку при проживании в арендном жилье.

Palit GeForce RTX 3050 Dual

Также такую игровую систему можно рассматривать как альтернативу покупке XBOX. ПК можно подключить к телевизору и использовать беспроводной геймпад. Это актуально с учетом того, что Microsoft распространяет подписку с базой игр GamePass не только на консоли, а выбор там хороший. Для вас мы собрали такую систему и предлагаем рассмотреть ее составляющие компоненты. При этом общая стоимость будет сопоставима с консолями PlayStation 5 и XBOX Series X (примерно 60 тысяч рублей), но не будет ограничений с выбором источников установки игр и использовать ее можно для решения целого круга задач.Выбрана одна из самых доступных видеокарт на российском рынке. Palit GeForce RTX 3050 Dual оснащается двухвентиляторной системой охлаждения. Она отлично справляется с задачей отвода тепла и демонстрирует при этом низкий уровень шума. Строгий внешний вид и компактные габариты.

Red Dead Redemption 2: FHD. Palit GeForce RTX 3050 Dual

Tom Clancys Rainbow Six Siege: FHD. Palit GeForce RTX 3050 Dual

Far Cry 6: FHD. Palit GeForce RTX 3050 Dual

Intel Core i5-12400F

Для примера приведем уровень быстродействия в Full HD разрешении с максимальными настройками графики. Вместе с FPS вели мониторинг температуры и частоты.При работе с телевизионной панелью включение NVIDIA DLSS, даст детализацию, не уступающую XBOX Series X.Для данной видеокарты и поставленных задач, оптимальным выбором по «цене-производительность» будет процессор Intel Core i5-12400F. Шесть ядер, двенадцать потоков, 10нм техпроцесс, TDP 65 Вт.

HIPER WG300 PHANTOM

Собиралась система в корпусе типоразмера Mini-Tower. Компактные габариты, стенка из закаленного стекла и три вентилятора в стартовом комплекте, обеспечивающим эффективное движение воздуха внутри HIPER WG300 PHANTOM.

GIGABYTE B660M GAMING DDR4

В качестве основы выступила компактная видеокарта GIGABYTE B660M GAMING DDR4 с актуальным набором интерфейсов. Процессор не требует разгона и переплачивать за флагманский чипсет не стоит.

Patriot Memory VIPER STEEL 16 ГБ

AeroCool Aero Bronze 650M

Transcend 512 ГБ M.2 TS512GMTE220S

Thermaltake ToughAir 110

Рекомендуем ставить оперативную память из двух планок DDR4 по 8 Гбайт каждая. Выбран один из самых доступных наборов, это Patriot Memory VIPER STEEL 16 ГБ с металлическими радиаторами без подсветки.907501042 Для Palit GeForce RTX 3050 Dual рекомендуется установка блока питания мощностью от 550 Вт. Поэтому в качестве источника выбран AeroCool Aero Bronze 650M с сертификатом 80Plus Bronze и полностью модульной системой подключения кабелей.Под хранение данных выбран М.2 накопитель объемом 512 Гбайт. На него будет ставиться система, игры и приложения. По необходимости выбираете диск большего объема или добавляете дополнительный.Для отвода тепла от процессора задействован TOPFLOW кулер Thermaltake ToughAir 110. У него небольшая высота, TDP-140 Вт, простая установка и совместимость с высокими радиаторами оперативной памяти. Такая конструкция дает преимущество в улучшенном отводе тепла от силовой обвязки материнской платы и памяти.

Но для этого процессора можно выбрать и более дешевые башенные конструкции, проблем с охлаждением не будет.