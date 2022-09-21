Игровой компьютер до 60 000 рублей с GeForce RTX 3050. Альтернатива XBOX Series X и PlayStation 5

Нет предела совершенству, это утверждение справедливо для видеокарт и игровых ПК в целом, но реальность ограничена финансовыми возможностями. Поэтому всегда будут актуальными недорогие системы, позволяющие насладиться актуальными технологиями. Как пример, NVIDIA DLSS даст возможность повысить частоту кадров в большом количестве игр, используя мощности тензорных ядер и алгоритмы искусственного интеллекта. Одной из самых доступных с ее поддержкой является GeForce RTX 3050, к тому же за последнее время она заметно подешевела в российской рознице. Эта видеокарта при сборке системы позволит сэкономить на покупке блока питания и выбрать компактный корпус, сэкономив место и упростив возможную перевозку при проживании в арендном жилье.

Игровой компьютер до 60 000 рублей с GeForce RTX 3050

Также такую игровую систему можно рассматривать как альтернативу покупке XBOX. ПК можно подключить к телевизору и использовать беспроводной геймпад. Это актуально с учетом того, что Microsoft распространяет подписку с базой игр GamePass не только на консоли, а выбор там хороший. Для вас мы собрали такую систему и предлагаем рассмотреть ее составляющие компоненты. При этом общая стоимость будет сопоставима с консолями PlayStation 5 и XBOX Series X (примерно 60 тысяч рублей), но не будет ограничений с выбором источников установки игр и использовать ее можно для решения целого круга задач.

Palit GeForce RTX 3050 Dual

Выбрана одна из самых доступных видеокарт на российском рынке. Palit GeForce RTX 3050 Dual оснащается двухвентиляторной системой охлаждения. Она отлично справляется с задачей отвода тепла и демонстрирует при этом низкий уровень шума. Строгий внешний вид и компактные габариты.

Palit GeForce RTX 3050 Dual

Для примера приведем уровень быстродействия в Full HD разрешении с максимальными настройками графики. Вместе с FPS вели мониторинг температуры и частоты.

Red Dead Redemption 2: FHD. Palit GeForce RTX 3050 Dual

Tom Clancys Rainbow Six Siege: FHD. Palit GeForce RTX 3050 Dual

Far Cry 6: FHD. Palit GeForce RTX 3050 Dual

При работе с телевизионной панелью включение NVIDIA DLSS, даст детализацию, не уступающую XBOX Series X.

Intel Core i5-12400F

Для данной видеокарты и поставленных задач, оптимальным выбором по «цене-производительность» будет процессор Intel Core i5-12400F. Шесть ядер, двенадцать потоков, 10нм техпроцесс, TDP 65 Вт.

Intel Core i5-12400F

HIPER WG300 PHANTOM

Собиралась система в корпусе типоразмера Mini-Tower. Компактные габариты, стенка из закаленного стекла и три вентилятора в стартовом комплекте, обеспечивающим эффективное движение воздуха внутри HIPER WG300 PHANTOM.

HIPER WG300 PHANTOM

GIGABYTE B660M GAMING DDR4

В качестве основы выступила компактная видеокарта GIGABYTE B660M GAMING DDR4 с актуальным набором интерфейсов. Процессор не требует разгона и переплачивать за флагманский чипсет не стоит.

GIGABYTE B660M GAMING DDR4

Patriot Memory VIPER STEEL 16 ГБ

Рекомендуем ставить оперативную память из двух планок DDR4 по 8 Гбайт каждая. Выбран один из самых доступных наборов, это Patriot Memory VIPER STEEL 16 ГБ с металлическими радиаторами без подсветки.

AeroCool Aero Bronze 650M

907501042 Для Palit GeForce RTX 3050 Dual рекомендуется установка блока питания мощностью от 550 Вт. Поэтому в качестве источника выбран AeroCool Aero Bronze 650M с сертификатом 80Plus Bronze и полностью модульной системой подключения кабелей.

Transcend 512 ГБ M.2 TS512GMTE220S

Под хранение данных выбран М.2 накопитель объемом 512 Гбайт. На него будет ставиться система, игры и приложения. По необходимости выбираете диск большего объема или добавляете дополнительный.

Thermaltake ToughAir 110

Для отвода тепла от процессора задействован TOPFLOW кулер Thermaltake ToughAir 110. У него небольшая высота, TDP-140 Вт, простая установка и совместимость с высокими радиаторами оперативной памяти. Такая конструкция дает преимущество в улучшенном отводе тепла от силовой обвязки материнской платы и памяти.

Но для этого процессора можно выбрать и более дешевые башенные конструкции, проблем с охлаждением не будет.
Представлен ПК 8Pack Comet MK2 с жидкостным охлаждением…
8Pack возвращается на рынок с новым игровым ПК под названием Comet MK2. …
Портативная консоль AOKZOE A1 готовится к релизу…
Шанхайская технологическая компания AOKZOE недавно объявила о выпуске новейшей игровой консоли AOKZOE A1,…
8BitDo выпустила стильный геймпад для ПК…
Известный производитель периферийных устройств 8BitDo представил три новые версии своего Ultimate Control…
ZOTAC выпускает новую линейку мини-ПК Zbox Magnus EN-Series…
Компания ZOTAC объявила о выпуске новой линейки мини-ПК под названием - Zbox Magnus EN-Series. …
OCUK предлагает игровой ПК Gaming Genesis ограниченной серии…
OCUK представила ограниченную серию игровых ПК на тему Evangelion. …
Игровой компьютер до 70 000 рублей для Full HD. Сборка AMD R…
Вместе с курсом доллара, крахом криптовалюты и наладкой параллельного импорта появилось большое количеств…
VR-гарнитура Apple стоит 3000 долларов…
Поскольку до выхода гарнитуры Apple с дополненной реальностью, по слухам, осталось еще несколько месяцев,…
Samsung Gaming Hub официально запустили в релиз…
Мы уже давно знаем, что Samsung сотрудничает с Microsoft в создании нового игрового центра для своих нове…
Обзор Predator Orion 3000 PO3-630. Игровой декстоп с Core i7 и GeForce RTX 3070Обзор Predator Orion 3000 PO3-630. Игровой декстоп с Core i7 и GeForce RTX 3070
Игровой компьютер до 60 000 рублей с GeForce RTX 3050. Альтернатива XBOX Series X и PlayStation 5Игровой компьютер до 60 000 рублей с GeForce RTX 3050. Альтернатива XBOX Series X и PlayStation 5
Игровой компьютер до 70 000 рублей для Full HD. Сборка AMD Ryzen 5 3600 и RTX 3050 летом 2022Игровой компьютер до 70 000 рублей для Full HD. Сборка AMD Ryzen 5 3600 и RTX 3050 летом 2022
Обзор моноблока Acer Aspire C27-1655. Тесты домашней рабочей станцииОбзор моноблока Acer Aspire C27-1655. Тесты домашней рабочей станции
Игровой компьютер для 4K. Сборка RTX 3080 и Core i5-12600K летом 2022Игровой компьютер для 4K. Сборка RTX 3080 и Core i5-12600K летом 2022
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor