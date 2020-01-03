i9-10900K будет быстрее на 30% предыдущего поколения

Согласно результатам тестов, Intel Core i9-10900k предложит увеличение производительности от 2% до 30% по сравнению с Intel Core i9-9900k. В тесте Cinebench R15 Core i9-10900K на 26% быстрее, чем Core i9-9900k. Если учесть все тесты, Core i9-10900K может дать повышение производительности в среднем на 13% по сравнению с текущим процессором Core i9-9900K 9- го поколения.

Компания Intel проведет пресс-конференцию на выставке CES. На ней Intel покажет свой продукт и покажет на что он способен. Конференция будет транслироваться в прямом эфире.