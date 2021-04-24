iBUYPOWER представила игровые системы Element CL Pro с жидкостным охлаждением

iBUYPOWER представила две готовые игровые системы Element CL Pro и Element CL Pro Plus. Обе системы были разработаны для обеспечения максимальной производительности и стильного дизайна.

В качестве системы охлаждения компонентов Element CL Pro и Element CL Pro Plus используется кастомное охлаждение. Специальные трубки и фитинги, распределительная пластина установлена на переднюю панель, кроме того, видеокарта также поставляется с водоблоком.

Система Element CL Pro комплектуется платформой на базе Intel Core i7 11700K, M.2 NVMe накопителем емкостью 1 ТБ, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 3200 МГц и блоком питания мощностью 650 Вт.

RDY Element CL Pro Plus оснащен процессором i9 11900K, 1 ТБ M.2 NVMe SSD, 32 ГБ 3200 МГц DDR4 и блоком питания 700 Вт.

Стоимость систем начинается от 1999 долларов.
Комментарии и отзывы iBUYPOWER Element CL Pro и Element CL Pro Plus
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