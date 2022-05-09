iFlytek представила умный слуховой аппарат iFlytek Smart Hearing Aid

iFlytek представила пару умных слуховых аппаратов iFLYTEK. По сравнению с большинством 6-канальных аналоговых продуктов на рынке, iFlytek Smart Hearing Aid поддерживает цифровую 16-канальную технологию WDRC и обеспечивает лучшее понимание языка и комфорт в зависимости от потери слуха у разных пациентов. Цена iFlytek Smart Hearing Aid составляет 1000 юаней (150 долларов).

Интеллектуальный слуховой аппарат iFlytek использует двойную группу микрофонов и программные алгоритмы, позволяющие слуховым аппаратам точно фокусироваться на голосах во время работы, устранять окружающий шум и облегчать общение. Умный слуховой аппарат также имеет встроенные частотные точки для аудиометрии. Благодаря мобильному приложению пользователи могут пройти проверку слуха в любое время и в любом месте. Устройство также может отслеживать окружение пользователя в режиме реального времени и выполнять настройку шумоподавления.

iFlytek имеет встроенный алгоритм подавления свиста. Интеллектуальный слуховой аппарат iFLYTEK использует популярную форму наушников-вкладышей TWS. Он может обеспечить до 14 часов непрерывного использования без подзарядки, а чехол для зарядки позволяет использовать их до 64 часов.