iFlytek представила умный слуховой аппарат iFlytek Smart Hearing Aid

iFlytek представила пару умных слуховых аппаратов iFLYTEK. По сравнению с большинством 6-канальных аналоговых продуктов на рынке, iFlytek Smart Hearing Aid поддерживает цифровую 16-канальную технологию WDRC и обеспечивает лучшее понимание языка и комфорт в зависимости от потери слуха у разных пациентов. Цена iFlytek Smart Hearing Aid составляет 1000 юаней (150 долларов).

Интеллектуальный слуховой аппарат iFlytek использует двойную группу микрофонов и программные алгоритмы, позволяющие слуховым аппаратам точно фокусироваться на голосах во время работы, устранять окружающий шум и облегчать общение. Умный слуховой аппарат также имеет встроенные частотные точки для аудиометрии. Благодаря мобильному приложению пользователи могут пройти проверку слуха в любое время и в любом месте. Устройство также может отслеживать окружение пользователя в режиме реального времени и выполнять настройку шумоподавления.

iFlytek имеет встроенный алгоритм подавления свиста. Интеллектуальный слуховой аппарат iFLYTEK использует популярную форму наушников-вкладышей TWS. Он может обеспечить до 14 часов непрерывного использования без подзарядки, а чехол для зарядки позволяет использовать их до 64 часов.
BioIntelliSense выпустила перезаряжаемое устройство BioButto…
BioIntelliSense выпустила перезаряжаемое устройство BioButtoBioIntelliSense выпустила новое устройство BioButton Rechargeable. BioIntelliSense — это компания, занима…
Карманная аккумуляторная бритва EVO Shaver 2…
Карманная аккумуляторная бритва EVO Shaver 2EVO Shaver 2.0 — это компактная карманная электрическая бритва нового поколения с питанием от батареи, ди…
Nike представила кроссовки CryptoKicks NFT…
Nike представила кроссовки CryptoKicks NFTКомпания Nike запатентовала обувь, зарегистрированную как токен (NFT) в блокчейне Ethereum. …
Cardio Metabike - первый в мире велотренажер, интегрированны…
Cardio Metabike - первый в мире велотренажер, интегрированныЮжнокорейская компания Cardio Healthcare, выпускающая аксессуары для фитнеса и спорта под брендом Cardio,…
Обзор Hyundai H-01710. Стационарный ирригатор с УФ-лампой…
Обзор Hyundai H-01710. Стационарный ирригатор с УФ-лампойДумаем, все понимают, что недостаточный уход за полостью рта может привести к серьёзным проблемам с зубам…
Обзор Polaris PHSS 2595TAi Argan Therapy PRO. Профессиональн…
Обзор Polaris PHSS 2595TAi Argan Therapy PRO. ПрофессиональнВ центре внимания сегодня профессиональный стайлер Polaris PHSS 2595TAi Argan Therapy PRO c турмалиновым …
Обзор Oclean Flow Sonic Electric Toothbrush. Недорогая элект…
Обзор Oclean Flow Sonic Electric Toothbrush. Недорогая электТестируемая сегодня электрическая щетка Oclean Flow Sonic относится к недорогому ценовому сегменту. Но пр…
Обзор Askona Power Foot. Массажер стоп, от которого сложно о…
Обзор Askona Power Foot. Массажер стоп, от которого сложно оПо статистике, большинство людей в мире страдают от усталости в ногах и отеков. Что неудивительно, ведь и…
Обзор Xiaomi DR.BEI YC2. Портативный ультразвуковой сканерОбзор Xiaomi DR.BEI YC2. Портативный ультразвуковой сканер
Обзор Polaris PETB 0101. Электрическая зубная щетка с пятью режимамиОбзор Polaris PETB 0101. Электрическая зубная щетка с пятью режимами
Обзор Polaris PETB 0503 TC. Электрическая зубная щетка с пятью режимамиОбзор Polaris PETB 0503 TC. Электрическая зубная щетка с пятью режимами
Обзор Polaris PWS 1886 IQ Home. Умные напольные весы с биометриейОбзор Polaris PWS 1886 IQ Home. Умные напольные весы с биометрией
Обзор Polaris PHSS 2595TAi Argan Therapy PRO. Профессиональный стайлер для выпрямления волосОбзор Polaris PHSS 2595TAi Argan Therapy PRO. Профессиональный стайлер для выпрямления волос
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor