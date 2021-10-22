iMicro Q2p поляризационный телефонный микроскоп с увеличением 800x

iMicro Q2p - это новый крошечный телефонный микроскоп, предназначенный для использования практически с любым современным смартфоном, будь то Android или iOS, позволяющий вам открыть для себя мир, обычно скрытый от глаз. Телефонный микроскоп с 800-кратным увеличением легко помещается на объектив камеры вашего телефона, позволяя вам наслаждаться светом и оптическими характеристиками, сопоставимыми с профессиональным поляризационным микроскопом.
iMicro Q2p микроскоп основан на конструкции и технологии, заложенную в предыдущий крошечный микроскоп компании конструкции позволяет познакомить вас с микроскопическим миром по доступной цене.
Особенности телефонного микроскопа iMicro Q2p с увеличением 800x
- Первый смартфон поляризационный микроскоп
- Улучшенная фокусировка управления с упором стенда
- Очень высокая степень увеличения: до 800X
- Очень высокая мощность Разрешение: до 1 мкм
- Очень низкий уровень искажений: Сопоставимые с настольным микроскопом
- Компактный и легкий: ½ дюйм и ~ 1/60 унции
- Чрезвычайно легко носить с собой: помещается в бумажник, как карточка
- Низкая стоимость: ~ 1% от цены настольного микроскопа
- Совместимость с любым смартфоном