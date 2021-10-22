iMicro Q2p поляризационный телефонный микроскоп с увеличением 800x

iMicro Q2p - это новый крошечный телефонный микроскоп, предназначенный для использования практически с любым современным смартфоном, будь то Android или iOS, позволяющий вам открыть для себя мир, обычно скрытый от глаз. Телефонный микроскоп с 800-кратным увеличением легко помещается на объектив камеры вашего телефона, позволяя вам наслаждаться светом и оптическими характеристиками, сопоставимыми с профессиональным поляризационным микроскопом.

iMicro Q2p микроскоп основан на конструкции и технологии, заложенную в предыдущий крошечный микроскоп компании конструкции позволяет познакомить вас с микроскопическим миром по доступной цене.

Первый смартфон поляризационный микроскоп

Улучшенная фокусировка управления с упором стенда

Очень высокая степень увеличения: до 800X

Очень высокая мощность Разрешение: до 1 мкм

Очень низкий уровень искажений: Сопоставимые с настольным микроскопом

Компактный и легкий: ½ дюйм и ~ 1/60 унции

Чрезвычайно легко носить с собой: помещается в бумажник, как карточка

Низкая стоимость: ~ 1% от цены настольного микроскопа

Совместимость с любым смартфоном

Особенности телефонного микроскопа iMicro Q2p с увеличением 800x