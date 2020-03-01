iOS 13.4 Beta 3 доступен для скачивания

iOS 13.4 beta 3 стала доступна для iPhone, а новая iPadOS 13.4 beta 3 для пользователей iPad. iOS 13.4 beta 3 предлагает множество функций. Бета версии доступны для зарегистрированных разработчиков. Обновление исправляет множество ошибок и проблем, связанных с производительностью.

Загрузка возможна через настройки вашего устройства. Существует два способа. Через официальный сайт компании. Второй способ предлагает скачать файл с обновлением бета патча. Если возникают проблемы, вам необходимо обратиться к техническую поддержку компании Apple.