iOS 13 поможет сэкономить деньги за платные подписки

В iOS 13 появилась новая функция, которая призвана оповещать пользователей о лишних тратах за активные подписки приложений. При попытке удалить приложение, в котором оформлена платная подписка, пользователь увидит предупреждение.

Эта функция пригодится в том случае, если вы удалили приложение и забыли, что платите ежемесячную абонентскую плату за его использование. Если не отмените подписку, то вы будете ежемесячно платить за услугу, которая вам больше не нужна. И чтобы убедиться, что с вас не будет взиматься плата в течение следующего месяца, во всплывающем сообщении указывается следующая дата, когда ваша кредитная карта будет автоматически использована для продления подписки.

Конечно, вы можете отменить свою подписку не позднее, чем за день до даты продления. В напоминании также отмечается, что если вы удалите приложение, но сохраните подписку, сервис все равно можно будет использовать на других устройствах.