iOS 14 и iPadOS 14 Beta уже доступны публично

Публичная бета 7 iOS 14 и публичная бета 7 iPadOS 14 уже доступны, и теперь можно бесплатно скачать их, выполнив несколько простых шагов.

Для установки и загрузки ПО, просто зарегистрируйтесь в программе бесплатного бета-тестирования Apple. После вы сможете протестировать грядущее программное обеспечение Apple и помочь компании в устранении ошибок, повышении производительности и, в конечном итоге, предоставлении наилучших возможностей для всех остальных, когда наступит время выпуска.

iOS 14 с новой библиотекой приложений, переработанным домашним экраном, виджетами и интеллектуальной организацией приложений. Новое обновление также поддерживает воспроизведение видео "картинка в картинке", как и в iPadOS. Siri также стала более полезной, чем когда-либо прежде, с более высокой производительностью и новыми функциями.