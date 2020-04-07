iOS 14 может включать в себя популярные функции Android

2020-04-07, Автор - Anna; Продукт - Apple iOS 14 ; [50]
Одной из самых больших претензий к мобильной ОС Apple является то, что она не настолько настраиваемая, как Android.

iOS 14 может предложить новую панель настроек для обоев. По умолчанию обои будут разделены на коллекции, например, «Земля и Луна» или «Цветы». Также может появиться функция «Внешний вид главного экрана», аналогичная той, что есть на Apple Watch. Пользователи смогут создавать умные динамические обои для рабочего стола. Но еще более увлекательным для пользователей iPhone является возможность появления на iPhone виджетов в стиле Android.

Напомним, Apple должна представить iOS 14 онлайн во время ежегодной конференции разработчиков WWDC.

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