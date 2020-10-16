iPad Air 2020 превосходит iPhone 12 - хотя тот же процессор A14 Bionic

Пару дней назад Apple выпустила серию iPhone 12. Новинки получили новейший процессор Bionic A14. Однако компания представила этот процессор ранее на iPad Air 4-го поколения.

AnTuTu сообщает о тестах обоих устройств, и по какой-то причине iPad превзошел iPhone 12.

Отчет AnTuTu показывает, тестируемый iPad Air 4 получил 4 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ ПЗУ. Номер модели - iPad 13.1, он работает на iPad OS 14.0.1. Устройство набрало 660 038 баллов. Производительность центрального процессора составляет 183817 баллов, а графического процессора - 261927 баллов.

А вот новый iPhone 12 в сумме набрал 564899 баллов, где оценка процессора составила 167 894 балла, что на 9,5% меньше, чем у iPad Air.

Оценка графического процессора на iPhone 12 также ниже - 201 085.

ем не менее, несоответствие заставляет нас задуматься, что компания Apple не разогнала процессор на iPhone, чтобы она соответствовала батарее и тепловым характеристикам.
Комментарии и отзывы iPad Air 2020
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